Giornale di Brescia
Abbonati
Arte

È morto a 91 anni Gian Luigi Ghioni, maestro artista e scultore

Originario di Treviso, nella sua vita è stato un punto di riferimento nel panorama artistico bresciano. Di lui si racconta che per più di un mese, nel ‘74, stette su un albero a dipingere a Nave
Ghioni aveva 91 anni
Ghioni aveva 91 anni
AA

Si è spento ieri all’hospice Richiedei di Gussago Gian Luigi Ghioni, artista e scultore originario di Treviso e divenuto, nel corso della sua vita, un punto di riferimento nel panorama artistico bresciano.

Maestro del surrealismo formale, aveva 91 anni. Nel corso della sua carriera artistica ha viaggiato in diversi Paesi del mondo, in particolare del Continente africano, dalla Sierra Leone al Sudafrica.

Una delle sue tante sculture, «Fede, la forza che salva il mondo», venne donata dall’artista in persona a papa Paolo VI nel dicembre del 1972. Si racconta che a Nave, due anni più tardi, stette su un albero a dipingere per oltre un mese, realizzando più di cento opere in quel lasso di tempo. Un gesto provocato dal dolore per la perdita di un caro amico.

La cerimonia commemorativa si è tenuta questa mattina nella cappella dell’obitorio dell’hospice Richiedei di Gussago.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gian Luigi GhionipitturasculturaGussagoNave
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario