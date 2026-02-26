È morto a 91 anni Gian Luigi Ghioni, maestro artista e scultore

Si è spento ieri all’hospice Richiedei di Gussago Gian Luigi Ghioni, artista e scultore originario di Treviso e divenuto, nel corso della sua vita, un punto di riferimento nel panorama artistico bresciano.

Maestro del surrealismo formale, aveva 91 anni. Nel corso della sua carriera artistica ha viaggiato in diversi Paesi del mondo, in particolare del Continente africano, dalla Sierra Leone al Sudafrica.

Una delle sue tante sculture, «Fede, la forza che salva il mondo», venne donata dall’artista in persona a papa Paolo VI nel dicembre del 1972. Si racconta che a Nave, due anni più tardi, stette su un albero a dipingere per oltre un mese, realizzando più di cento opere in quel lasso di tempo. Un gesto provocato dal dolore per la perdita di un caro amico.

La cerimonia commemorativa si è tenuta questa mattina nella cappella dell’obitorio dell’hospice Richiedei di Gussago.