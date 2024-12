«Lo sguardo anatomico», 7 giovani artisti reinterpretano il corpo umano

Dal 10 al 13 dicembre 2024 il corridoio antistante la sala consiliare del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia in viale Europa 11 ospita la mostra «Lo sguardo anatomico», iniziativa voluta dall’ateneo cittadino in memoria del professor Luigi Fabrizio Rodella.

Scomparso nel settembre 2020, Rodella è stato presidente del corso di studio in Medicina e Chirurgia e professore ordinario di Anatomia umana. Laureato in Medicina e in Scienze biologiche, con una specializzazione in Patologia generale, ha insegnato a Brescia, Chieti, Milano e alla Sapienza di Roma.

L’esposizione

L’esposizione è frutto della collaborazione avviata negli anni di vita del professore tra il dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali, sezione di Anatomia e Fisiopatologia, e il corso di Anatomia artistica delle Scuole di Pittura e Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.

L'inaugurazione, tenutasi martedì 10 dicembre, ha visto la partecipazione del rettore Francesco Castelli, del direttore dell’Accademia SantaGiulia Angelo Vigo, e della professoressa di Anatomia umana Rita Rezzani.

La mostra presenta le opere di sette studenti dell’Accademia SantaGiulia – Laura Combini, Nicola Crescini, Giorgia Gironi, Samuele Grazioli, Paolo Rampulla, Francesco Salvi e Angelica Zamblera – che hanno reinterpretato artisticamente il corpo umano, evidenziando il dialogo tra arte e scienza. Curata da Fabio Ingrosso, diplomando del corso triennale di Scultura dell’Accademia SantaGiulia, la mostra è gratuita e aperta al pubblico fino a venerdì 13 dicembre 2024.