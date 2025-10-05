«Kronplatz 12», da Gusmeri Fine Art la mostra di Nicola Morandini

Il fotografo bresciano porta in città un progetto riguardante Plan de Corones, meta del turismo di massa dolomitico

3 ' di lettura

Una delle foto di Nicola Morandini in mostra da Gusmeri Fine Art

È esposta a Brescia fino al 7 novembre nella galleria Gusmeri Fine Art in via XX Settembre 58A la mostra fotografica «Kronplatz 12». Autore delle immagini è il fotografo bresciano, oggi residente a Merano, Nicola Morandini, che con questo progetto ha ricevuto dalla Ripartizione Cultura italiana della Provincia di Bolzano il premio Catalogo Aperto 2025. Lo abbiamo incontrato. Ha inserito alcuni totem della modernità nelle atmosfere rarefatte del comprensorio sciistico di Plan de Corones. L’interp