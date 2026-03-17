I due Raffaello partono per NY: in Pinacoteca arriva Bruce Gilden

I due capolavori di Raffaello custoditi alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia – l’Angelo e il Cristo Redentore benedicente – partiranno nelle prossime settimane per gli Stati Uniti. Le tavole saranno esposte al Metropolitan Museum of Art di New York nella mostra Raphael: Sublime Poetry, in programma dal 29 marzo al 28 giugno 2026.

Durante l’assenza delle opere, la Pinacoteca ospiterà un intervento contemporaneo pensato proprio per accompagnare questo prestito internazionale. Dal 27 marzo al 12 luglio 2026 sarà infatti allestita l’installazione fotografica «Grace / Grazia. Bruce Gilden per Raffaello», commissionata dalla Fondazione Brescia Musei al fotografo statunitense Bruce Gilden.

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Il progetto consiste in un dittico fotografico site-specific che dialoga con l’eredità artistica di Raffaello e con i temi di armonia e grazia legati alla sua pittura. L’opera nasce come rilettura contemporanea delle due tavole raffaellesche e, al termine dell’esposizione, entrerà a far parte della collezione dei Musei Civici di Brescia.

L’iniziativa rientra in una strategia della Fondazione che utilizza i prestiti internazionali delle opere come occasione per commissionare nuove creazioni contemporanee. Un approccio già sperimentato nel 2023 con il progetto di David LaChapelle ispirato alla pittura di Giacomo Ceruti.