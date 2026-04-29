Giornale di Brescia
Abbonati
Arte
Cultura
ArteGDB+

Il fotografo Petrò: «Affascinato dall’altra faccia delle città»

Al Mo.Ca la mostra Urban Marginalia del bresciano, «cacciatore» di bellezza non stereotipata: a svelarla, spiega, sono gli angoli marginali
Francesco Fredi
Alberto Petrò
Alberto Petrò

Un rabdomante di immagini, che brandisce la fotocamera anziché la classica forcella di legno a ipsilon, in un fotografare itinerante, occasionale, spontaneo e libero, fissando angoli marginali del territorio, parti residuali di città e dintorni. È Alberto Petrò, 46enne fotografo originario di Camignone, ora con casa&studio a Brescia in via Marsala, del quale domani, giovedì 30 aprile (e fino al 24 maggio) s’inaugura alle 18.30 al Mo.Ca. (via Moretto 78) la mostra «Urban Marginalia» curata da Carlo Sala: 39 immagini a colori e biancoenero sintesi d’una originaria novantina che ha alimentato l’omonimo libro progettato col filosofo Marcello Barison ed edito da Rubbettino (224 pag., 35 euro).

Petrò, che sul suo sito esplicita «la mia fotografia non cerca la verità né la verosimiglianza, ma la meraviglia di quell’istante in cui l’occhio si ferma per la prima volta sulla superficie del visibile», si è accostato all’obiettivo a 18 anni, ma da tempo è un professionista che abbina produzioni su commissione (fashion, pubblicità, aziende...) a progetti artistici come questo «Urban Marginalia» frutto di quattro anni di scatti a Brescia, in Italia e all’estero. Una... dicotomia felice fra due modi e mondi fotografici non semplici da far sposare: «Non li ho fatti sposi – confessa – ma riesco a farli convivere. Anzi, quello delle commissioni mi ha dato modo di viaggiare e alimentare la ricerca artistica; che però pratico rigorosamente con fotocamere differenti, così simbolicamente scindendo i miei mondi espressivi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
mostraMo.Ca.Alberto PetròfotografiaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdBIl libro «Vincere al quadrato» in edicola con il GdB

Un manuale su benessere, leadership e gestione del capitale umano

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB

Il volume che racconta storia, tecnica e gusto delle birre del nostro territorio

SCOPRI DI PIÙ