Fatica quotidiana e saggi di modernità nell’obiettivo dell’«oste-fotografo» di Marone

Francesco Fredi

Dal 1904 a 1953 Lorenzo Predali ha osservato e immortalato l’anima operosa della provincia

3 ' di lettura

La famiglia attorno agli sposi - Foto di Lorenzo Pedrali

La mostra all’aperto «Percorsi. La fotografia sul lago» s’inaugura – in anticipo sulla data originaria – il 13 aprile (e poi fino al 30 settembre) a Marone nell’ambito del Brescia Photo Festival intitolato «Testimoni». Celebra Lorenzo Antonio Predali (1886-1962) che testimone lo è stato appieno con migliaia di foto in cui ha immortalato la natìa Marone e il Sebino. Un’attività snodatasi in quasi 50 anni: è il 1953 quando l’autore smette l’attività, ma la prima immagine (lo scavo d’una galleria d