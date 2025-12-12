Giornale di Brescia
Arte

Bresciani-Bertelli: sperimentazione e una nuova idea di corpo e figura

Giovanna Galli
Domani l’inaugurazione della mostra «E venne il tempo di riparare i viventi» sull’incontro e la collaborazione fra i due artisti
Dedicated to William Blake (1983), grafite su carta - Bertelli
Domani alle 18 all’Aab inaugura la mostra «E venne il tempo di riparare i viventi. Giorgio Bertelli e Aldo Bresciani alla svolta degli anni ’80». Un appuntamento che riapre un dialogo rimasto in sospeso tra due protagonisti di una stagione artistica che per Brescia ha significato sperimentazione, coraggio e una nuova idea di corpo e di figura. Aldo Bresciani (1934-2006) è stato una figura poliedrica della scena lombarda che ha attraversato figurazione e astrazione restituendo con un linguaggio v

