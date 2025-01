Arte contemporanea a Roma: le mostre imperdibili durante il Giubileo

Luca Avigo

L’anima contemporanea della capitale viene messa in ombra dal patrimonio storico, ma sono numerose le esposizioni da vedere, tra musei e gallerie

4 ' di lettura

Alighiero Boetti a San Luca - Andrea Veneri

Alighiero Boetti a San Luca - Andrea Veneri

Alighiero Boetti a San Luca - Andrea Veneri

Alighiero Boetti a San Luca - Andrea Veneri

Alighiero Boetti a San Luca - Andrea Veneri

Che Roma sia una città d’arte è indubbio, ma spesso la sua viva anima contemporanea viene messa in ombra dal suo immenso patrimonio storico. Specialmente in questo momento, che ha visto la rimessa a nuovo di tutti i monumenti più iconici in occasione del Giubileo, si rischia di sorvolare sull’offerta artistica contemporanea romana, che sta vedendo un fiorire di proposte notevoli. Cos’è il Giubileo e come ricevere l’indulgenza a Brescia Alla Gagosian Una breve ricerca svela una quantità sorprende