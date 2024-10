Al Mita c’è una grande mostra di tappeti transilvani

La collezione di tappeti turchi provenienti dalla Transilvania più corposa e importante al mondo si trova a Brescia, dicono gli esperti: una parte di questi tappeti è in mostra al Mita fino al 10 novembre

3 ' di lettura

La mostra sui tappeti transilvani al Mita - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Transilvania, «terra oltre la foresta». Ma anche terra di tappeti, come dimostra la nuova esposizione ospitata dal Mita, il Museo del tappeto e centro culturale di Brescia gestito da Fondazione Tassara che conserva la grande collezione Zaleski. In via privata de Vitalis, dietro la stazione, è stata inaugurata la mostra «Turchi di Transilvania»: sarà visibile al pubblico fino al 10 novembre negli orari di apertura del museo, ovvero il giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 14.30