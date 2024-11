Antonella Di Bartolo: «Puntare sulla scuola per indebolire la mafia»

Nicola Rocchi

La preside palermitana è stata ospite della Microeditoria di Chiari: il nuovo libro narra l’esperienza nel quartiere «impossibile» di Brancaccio e di come abbia risollevato una scuola disastrata

Antonella Di Bartolo alla Microeditoria - Foto New Reporter Foglia © www.giornaledibrescia.it

La ventiduesima edizione della Rassegna della Microeditoria, che in questo weekend riempie di lettori le sale di villa Mazzotti a Chiari, ha come nume tutelare il maestro Alberto Manzi, che negli anni Sessanta, dallo schermo televisivo, insegnò a leggere a una moltitudine di italiani. Torna la Microeditoria con Edith Bruck, Bozzetto e Dorfles È apparsa ieri molto in sintonia con quella importante vicenda educativa la presenza di Antonella Di Bartolo, la dirigente scolastica autrice del libro «Do