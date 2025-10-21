In anteprima, un brano dal nuovo romanzo di John Grisham

È tratto dal primo capitolo del romanzo «La vedova»: ci sono un piccolo avvocato della Virginia e una donna con un’eredità di cui nessuno è a conoscenza

John Grisham

Il brano è tratto dal primo capitolo del romanzo «La vedova» di John Grisham (Mondadori editore, 432 pp., 24 euro). Simon Latch, un piccolo avvocato di provincia a Baxton, Virginia, si sente frustrato dalla sua routine lavorativa fatta per lo più di casi minori. Nelle prime pagine Eleanor Barnett, una vedova di 85 anni, si rivolge a Simon per redigere un testamento. Vedova e senza figli, vive in una modesta casa nei sobborghi. Ma suo marito Harry Korsak le ha lasciato un patrimonio significativo