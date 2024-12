«Almanacco delle tradizioni popolari» è in edicola con il GdB

Come sono nate le feste che celebriamo oggi? E cosa sanno raccontarci quelle che si sono perse nel tempo, ma che ancora riverberano negli usi popolari e nelle vecchie storie? Per seguire il ciclo delle stagioni tra ricorrenze, folklore e leggende, è in edicola con il Giornale di Brescia «Almanacco delle tradizioni popolari» (Editoriale Programma; pp. 176) di Tiziana Granata. Il volume è acquistabile a 8,90 euro, più il costo del quotidiano.

Ricorrenze, folklore e leggende

Un viaggio lungo dodici mesi per scoprire il mondo ricco di tradizioni e simboli all’origine delle nostre ricorrenze. Un ciclo di racconti utile a far rivivere l’eredità spirituale dei nostri antenati e della nostra terra, e ritrovare un legame con essi. I molti passaggi stagionali permettono contenuti nel volume permetto di sperimentare un modo di vivere più in armonia con ciò che ci circonda.

Sotto la patina moderna delle nostre ricorrenze c’è un mondo ricco di tradizioni e simboli che aspetta solo di rivivere attraverso riti contadini, ricette secolari e proverbi.

L’autrice

Tiziana Granata è nata a Milano nel 1971. Da sempre appassionata di storia e tradizioni popolari, nel 2017 apre il blog «Fuochi nella nebbia» su Facebook, incentrato sulle sopravvivenze pagane in ambito cristiano. Nel 2019 si occupa della parte testuale del calendario edito da Mugello Comics e illustrato da grandi disegnatori italiani. Dal 2019 insegna Tradizioni popolari all’Università della Terza Età di Milano e tiene conferenze sulle tematiche del folklore italiano con particolare attenzione alle regioni del Nord. Dal 2020 inizia diverse collaborazioni con siti online e programmi radiofonici. Questo è il suo primo libro.