Al Martes una serata con i finalisti del Premio Strega

È la sestina dei finalisti della LXXVIII edizione Premio Strega che, nella serata di domenica 16 giugno 2024 alle 20.45, sarà al Martes (Museo d’arte Sorlini) di Calvagese della Riviera per presentare al pubblico le opere letterarie in gara.

L’evento è ad ingresso gratuito previa prenotazione sul sito e sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook del Museo Martes. L’occasione costituisce la tappa bresciana dello Strega Tour 2024, manifestazione itinerante in 19 tappe in tutta Italia e una all’estero, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, grazie alla quale gli autori incontrano i lettori.

Questi gli autori e le autrici finalisti:

Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi), 248 voti Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), 243 voti Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), 213 voti Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), 195 voti Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori), 193 voti Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), 126 voti

Per l’occasione il Museo propone visite guidate alle 19.30, 19.45, 20.00 e 22.15 (posti disponibili da riservare al momento dell’arrivo in museo).

I sei finalisti in gara, i cui nomi sono stati resi noti nella serata di mercoledì 5 maggio al Teatro Romano di Benevento, sono stati selezionati all’interno della dozzina resa nota lo scorso aprile nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. I dodici semifinalisti, a loro volta, sono stati prescelti dal Comitato direttivo del premio tra gli 82 proposti quest’anno dagli Amici della domenica. La serata finale del Premio Strega, con la proclamazione del vincitore, si terrà giovedì 4 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3. Il Comitato direttivo del premio è composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (Presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.