Teletutto e Radio Bresciasette presentano la nuova stagione a Villa Fenaroli

Non è mancato un tocco di spettacolo questa sera a Villa Fenaroli a Rezzato, dove Teletutto e Radio Bresciasette hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. E hanno scelto di farlo come lo scorso anno invitando amici, sostenitori e istituzioni.

Dal palco di sala Avogadro è stato illustrato il nuovo palinsesto, anticipando i progetti in campo, ma soprattutto rimarcando i valori di quella che, anno dopo anno, si conferma l'emittente di riferimento della provincia di Brescia. E non solo: da marzo del 2022 Teletutto raggiunge il pubblico di tutta la Lombardia sul canale 16 del digitale. Un passo avanti sostenuto, come dimostrato dai dati d'ascolto, da un grande successo. «Un lavoro di squadra, sia di chi va in onda ma anche di chi ha il preziosissimo ruolo di stare dietro le quinte» ha detto Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette, dando il benvenuto agli ospiti.

Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it Ospiti, sostenitori e protagonisti del nuovo palinsesto di Teletutto e Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«I risultati del passaggio a tv regionale ci inorgogliosiscono, soprattutto in un anno come il 2023, con Brescia sotto i riflettori di tutta Italia come Capitale italiana della Cultura» ha spiegato Giovanni Nulli, presidente di Teletutto, che non ha mancato di riservare un ringraziamento agli inserzionisti.

«La nostra realtà editoriale punta a crescere ancora, soprattutto nella misura in cui esprimiamo una comunità - ha sottolineato il presidente di Editoriale Bresciana, Pierpaolo Camadini -. Il futuro dell'editoria risiede in quelli che sono i nostri valori da sempre: autorevolezza, credibilità e serietà. L'opposto del trash che purtroppo sembra sempre più presente nel panorama dell'informazione». «Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide, nella consapevolezza che abbiamo la responsabilità di difendere la dignità del nostro modo di fare informazione - ha dichiarato Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia e Teletutto -. La multimedialità da sempre è il nostro tratto distintivo, fin dai tempi in cui la radio per prima ci ha consentito di sperimentare».

Con l’avvio di questa nuova stagione, si rinforza il ruolo di Teletutto come snodo tra i diversi mezzi di Editoriale Bresciana: un ponte tra il Giornale di Brescia in edicola ogni giorno, l'informazione in forma digitale sul sito web, i social e la radio. «Punteremo molto sui progetti multimediali del nostro gruppo e come sempre sull'informazione, con il tg di Teletutto, che in tutte le sue edizioni (Prime Ore, 12.30 e 19.30) si è arricchito di una nuova veste grafica» ha rimarcato Vallini.

La serata - a cui sarà dedicato uno speciale in onda sabato 30 alle 20.30 - è stata accompagnata anche dall’esibizione di diversi artisti: la dj Asia Nardi, Amos Newcastle e Gaia Massetti, Rossella D’Auria e i Nautiblues, che hanno intrattenuto gli ospiti con un concerto dal vivo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it