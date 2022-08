Sirmione in festa per celebrare i 100 anni dalla nascita di Maria Callas

Sirmione festeggia i 100 anni dalla nascita della Divina Maria Callas (2 dicembre 1923-16 settembre 1977), trasformandosi, dal 23 agosto al 23 settembre 2022, in un teatro a cielo aperto.

Nel secondo anno delle celebrazioni di «Callas 21-23», manifestazione ideata dal Comune di Sirmione per onorare la memoria della Divina, il territorio torna protagonista con gli appuntamenti musicali dell’«Omaggio a Maria Callas», progetto giunto alla 22esima edizione.

Il ricco programma della rassegna - ideata e diretta da Michele Nocera (insieme prima al Maestro Agostino Orizio e poi al maestro Sergio Maffizzoni) con il coordinamento di Elena Trovato - racconterà la Divina non solo come straordinaria interprete dell’opera ma anche come donna nella sua dimensione privata e nelle relazioni con l’arte e la cultura del suo tempo.

«Racconteremo una Maria a 360 gradi - spiega Nocera -. Ci sarà spazio per la sua dimensione sirmionese privata, per i suoi oggetti, per la musica del suo tempo e per i rapporti con gli artisti del suo tempo. Quindi opera, operetta, canzoni, cinema e personaggi eterni, perché Maria Callas vivrà per sempre e renderle omaggio con le nostre iniziative è un’emozione che si rinnova anno dopo anno. Per i sirmionesi che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerla personalmente e un sentimento che si alimenta di giorno in giorno. Per i turisti un motivo in più per amare e visitare Sirmione».

Gli appuntamenti

Il primo concerto è previsto alle 21 di martedì 23 agosto nel giardino della villa abitata dalla cantante lirica greca. Michele Nocera sarà protagonista di «Vi racconto Maria», in cui il biografo, grazie al rapporto di amicizia tra la sua famiglia e la cantante, approfondirà la dimensione privata e inedita della Divina, anche attraverso alcuni oggetti a lei appartenuti (gioielli di scena, abiti, lettere e quadri).

Il secondo, il 30 agosto a Punta Grò, riguarderà invece il rapporto tra Callas e il mondo del cinema: «Maria ed il cinema - omaggio a Pasolini, Fellini e Visconti».

Gli amanti del pop saranno accontentati da ben due appuntamenti di musica leggera: il concerto del 6 settembre (a Spiaggia delle Muse) L'Italia di Sanremo sarà dedicato alla musica popolare italiana anni '50 e '60, mentre quello del 20 settembre (a Villa Cortine Palace Hotel) C'era una volta in America alla musica americana anni '20 e '40.

Il 13 settembre, presso la Cascina Cà Lojera - località Rovizza, andrà, invece, in scena l'operetta «Tace il labbro: il repertorio proibito».

La rassegna, infine, si concluderà a Spiaggia delle Muse, venerdì 23 settembre, con «Un palco per le giovani voci», concerto finale con i vincitori del Premio Callas (selezionati dal Direttore dell'Orchestra Virgilio Ranzato, Mirca Rosciani e dall'organizzatrice e direttore artistico del concorso, Sabina Concari), Paola Leoci (soprano), Sayumi Kaneko (mezzo soprano) e Gianni Giuga (baritono).

«Omaggio a Maria Callas» è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Consorzio lago di Garda Lombardia, Comunità del Garda, Garda Musei. Sostengono la rassegna, nonchè il il progetto «Sirmione Callas 21-23», Marmi Ghirardi, Elnos Intred e Volvo Gruppo Bossoni.

