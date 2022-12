Salmo, fa tappa anche a Brescia il tour del suo «disco peggiore»

Sarà un flop. Sì, il tour nei palazzetti di Salmo, rapper classe 1984, è per forza un «Flop», perché questo è il titolo. Lo stesso dell’ultimo album, così intitolato perchè inteso come «disco peggiore mai fatto uscire» dal musicista olbiese. La solita voglia di provocare, per uno che alla soglia dei 40 anni non ha nemmeno la blanda intenzione di perdere smalto.

Maurizio Pisciottu continua a alzare l’asticella e promette di infuocare il Brixia Forum, in via Caprera a Brescia, dove venerdì 16 dicembre salirà sul palco per la penultima tappa di questa tranche del suo giro d’Italia. I biglietti (57,50 euro tribuna centrale, 46 parterre in piedi) sono in prevendita su TicketOne e Vivaticket. Per altre info, visitare il sito di vivoconcerti.

Il rapper sardo torna nella nostra città

Un ritorno a Brescia a tre anni di distanza da quel glorioso 2019 in cui infilò due sold out in tre mesi, al PalaGeorge di Montichiari e in piazza Loggia, scatenando orde di fan di tutte le età e facendo pogare insieme metallari della prima ora e adolescenti con le scarpe da trapper. Ora, in questo show pensato per i palazzetti, l’antipasto è stato epocale. L’assaggio estivo, infatti, ha avuto il gusto del concerto del 6 luglio a San Siro: 50mila persone in delirio per quell’animale da live che era in letargo da troppo tempo, causa pandemia. Un periodo di restrizioni in cui, tra una polemichetta e l’altra su Instagram, l’artista sardo non si è fatto mancare un concerto abusivo organizzato via social al porto di Olbia nell’agosto del 2021 e che gli è costato cinquemila euro di ammenda.

A San Siro, comunque, si è riscattato: «Un momento importante, mi ha lasciato un sorriso stampato in faccia. Ho puntato tutto sulla musica ed è stato un live estremo. Aver aspettato così tanto ci ha fatto spaccare ancora di più». «Con tutta l’energia».

Flop o top?

Cosa dobbiamo aspettarci da questa tournée, che parte dall’ultimo disco, «Flop» appunto, con all’attivo 240 milioni di streaming e - bling, bling - doppio disco di platino? «Tutta la carica e l’energia che ho addosso». Uno show in cui la band sul palco gioca un ruolo fondamentale.

«Le Carie è la mia squadra, è il cerchio perfetto. Potrei suonare anche senza guardarli, perché sarei sicuro di ognuno di loro». Ci sarà un momento inedito in questo concerto: il debutto in scaletta di «Salmo Unplugged», lo speciale uscito il 3 ottobre su Amazon Music Italia e su vinile dal 9 dicembre, in cui Pisciottu e Le Carie interpretano la tracklist in chiave acustica. Un’immersione suggestiva e quasi romantica, registrata nell’amata Sardegna a fine estate.

«Una delle cose più belle a cui ho partecipato in tutti questi anni di musica live - commenta -. Abbiamo fatto tutto in presa diretta, è stato incredibile». Vedremo che effetto farà dal vivo, tra una scenografia distopica e l’altra e senza lo sfondo del tramonto in Costa Smeralda. A proposito di immaginario, nello spettacolo al Brixia Forum il visual avrà un grosso impatto. Si alterneranno sul maxi schermo immagini 3d e l’avatar dell’artista, disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino, sfruttando anche l’intelligenza artificiale. Sullo sfondo, scenari apocalittici, città in fiamme e deserti. «Questo lavoro permette al pubblico - conclude Salmo - di immergersi in quello che voglio creare».

