Radio Bresciasette, tantissimi ospiti e sorprese nei luoghi di Brescia Capitale

Domani Radio Bresciasette festeggia il suo 46esimo compleanno nell’anno in cui Brescia con Bergamo è Capitale della Cultura e per questo ha scelto di uscire dalla propria sede per l’intera giornata e trasmettere da alcuni dei luoghi più suggestivi dell’arte e cultura bresciani.

Un flash mob dove la musica, tutti gli speaker, gli ospiti si avvicenderanno per raccontare i mille volti della «radio che dà voce al tuo mondo» uscendo dal proprio perimetro naturale, gli studi di via Solferino e in orari a sorpresa andare in diretta dal ridotto del teatro Grande, dal Capitolium, dal rinnovato museo del Risorgimento in Castello, dalla mostra di palazzo Martinengo sui grandi pittori di Brescia e Bergamo, dalla pinacoteca Tosio Martinengo nella sala che ospita le opere fotografiche di David LaChapelle e come tappa finale davanti alla facciata della sede del Giornale di Brescia per il taglio della torta alla presenza dello staff al completo con il direttore artistico Maddalena Damini e con il direttore editoriale dell’intero gruppo Nunzia Vallini.

Chi ci sarà

Fra gli ospiti il sovrintendete del teatro Grande Umberto Angelini, la presidente e il direttore di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli e Stefano Karadjov, il sindaco e il vicesindaco Emilio Del Bono e Laura Castelletti, il neopresidente Provincia Emanuele Moraschini, il direttore del Ctb Gian Mario Bandera, Mattia Stanga, gli attori Luciano Bertoli, Laura Mantovi e Vincenzo Regis, la presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini, la presidente della Germani pallacanestro neo vincitrice della Coppa Italia Graziella Bragaglio, esperto e curatore d’arte Davide Dotti, Nicoletta Bontempi di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, dal mondo delle associazioni i presidenti di Komen Lombardia Alessandra Husher e di Ail Giuseppe Navoli, Pia Bondioni di Zebra onlus, la presidente del Brescia Calcio femminile Clara Gorno, Marina Rossi a rappresentare i volontari bresciani, lo storyteller Emanuele Turelli, Diego Spagnoli, Cristian Delai, Rolando Giambelli, il comico bergamasco Daniele Fiamma, Giulia Gussago, il direttore d’orchestra Aram Khachech, Benedetta Albini a rappresentare il gruppo Foppa, la curatrice d’arte Ilaria Bignotti e Alessia Marsigaglia di Slow Ride Italy. Ci sarà anche una rappresentanza dal mondo della musica bresciana che si esibirà in acustico, Charlie Cinelli, Daniele Gozzetti, Matteo Faustini , Elisa Rovida accompagnata da Matteo Mantovani, Dellino Farmer.

Non mancheranno i collegamenti con Francesco Renga, Omar Pedrini, Mr Rain, il pianista Federico Colli, Viola Costa. L’evento potrà essere seguito in fm sulle frequenze della radio, in streaming su www.radiobresciasette.it. Verrà anche realizzato uno speciale tv in onda prossimamente su Teletutto.

