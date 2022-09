Paolo Bricco: «Sono nato a Ivrea e ho beneficiato di quel mondo creato da Olivetti»

L’architetto tedesco Walter Gropius fondò nel 1919, a Weimar, il Bauhaus: una particolare scuola di design in cui architetti, disegnatori, artisti e artigiani operavano insieme, senza gerarchie, «per dare risposte alle domande della società industriale di massa». Il loro lavoro spaziava dalla pubblicità alla fotografia, dalla pittura al teatro.

Nel 1933, il Bauhaus era diretto da Ludwing Mies van der Rohe, uno dei maggiori esponenti del Modernismo, che insieme ad altri personaggi del calibro di Paul Klee e Vasilij Kandinsky componeva il corpo docenti della scuola, costretta però a chiudere i battenti nel 1933, su pressione dell’allora delegato per la cultura di Adolf Hitler, Alfred Rosenberg. Gli artisti del Bauhaus saranno costretti a lasciare la Germania: molti di loro emigreranno negli Stati Uniti (il Moma di New York ospita la loro prima mostra nel 1938), altri in Palestina. E c’è chi, come Alexander Schawinsky sceglierà l’Italia, nonostante il «buio» dell’epoca fascista, per lavorare alla corte di Adriano Olivetti.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it