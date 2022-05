Nel weekend: musica, street food e mercatini vintage

Mentre proseguono le mostre e rassegne artistiche più popolari del momento - da Donne nell'arte (cinquecentesca), ai graffiti e alle opere di arte urbana di Link - il bel tempo porta i bresciani alla scoperta del proprio territorio. Qui vi proponiamo una selezione di eventi in programma per il fine settimana. Per consultare (ma anche segnalare) altri appuntamenti si può visitare la sezione Agenda del Giornale di Brescia.

Enogastronomia e mercatini

Non solo spiedo e porchetta: anche pinsa romana, arancine siciliane e piatti sudamericani (cucina argentina) al Food Truck Festival che si terrà nel weekend in piazza Tebaldo Brusato. La città è pronta, dopo due anni, ad accogliere nuovemente Cucine a Motore, il festival dedicato al cibo di strada che coinvolge circa una quindicina di ristoratori. L'ingresso alla piazza cittadina è gratuito e gli stand gastronomici rimangono aperti da venerdì a domenica fino a mezzanotte.

Per gli intenditori/le intenditrici del Lugana, il lago di Garda offre invece i concerti-aperitivo, organizzati dal Comune di Sirmione con la Scuola Civica di Musica e le Cantine del Lugana. Si tratta di 5 appuntamenti musicali durante i quali si potrà degustare il vino più celebre dell'entroterra basso-gardesano: l'appuntamento di questo venerdì è alle 18 a Cascina Maddalena. Suoneranno gli Ottoni della Civica.

Tra un sorso e un boccone, è tempo di shopping: torna venerdì 13 maggio Vinokilo, l’iconico evento che promuove la sostenibilità, tra moda, intrattenimento e gusto. Venerdì 13 maggio dalle 10 alle 20 sarà il Museo Diocesano di Brescia ad ospitare questo viaggio nel mondo del vintage, permettendo al pubblico di visitare gratuitamente la mostra Sacro al Femminile e della sezione dei codici miniati.

E le sorprese non finiscono qui: in provinica, domenica 15 maggio è la volta del Mercantico di Lonato e della Piazza dei Tesori Antichi, ovvero il mercatino dell'antiquariato di Orzinuovi. Quest'ultimo si svolge ogni terza domenica del mese in piazza Vittorio Emanuele ed esposti ci sono oggetti di ogni tipo e forma: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, vestiti, francobolli, libri e tanto altro ancora.

Da ricordare anche il Market Used&Reused di Campione del Garda, che fa parte della prima edizione di Campione Windfest, la "fiera diffusa" dedicata al vento. Nel ricco programma. anche esibizioni di kitesurf, prove libere di materiali tecnici, yoga, raduni e, naturalmente, pane e salamina in conclusione.

Musica e teatro

In città, sabato 14 al Brixia Forum, si esibirà Wally Ballago Seck nella sua unica data italiana. Conosciuto in Senegal come il cantante del popolo, è il leader vocale del gruppo Raam Daan e il capo del gruppo Faramareen Music Productions.

Dalle sonorità senegalesi alla musica della tradizione: la banda cittadina Isidoro Capitanio torna sotto il porticato di Palazzo Loggia venerdì 13. Domenica 15 invece, nelle sale più suggestive del Museo di Santa Giulia, fra cui la chiesa di Santa Maria in Solario, si terrà una festa unica e speciale: la seconda edizione di Musei in Choro, la rassegna di musica organizzata dall’Associazione Cori Lombardia, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei.

La proposta è ricca anche per quanto riguarda l'intrattenimento a teatro: al Teatro Santa Giulia del Prealpino il gruppo Break Free, composto da Giuseppe Malinconico, Kim Marino, Paolo Barbieri e Sebastiano Zanotto, riporta in vita una delle band britanniche più famose della storia, nello spettacolo Long live the Queen | Queen tribute show.

Degno di nota, infine, l'Otello Pop Tragedy al Teatro Sociale di Palazzolo il 13 maggio: all'interno della rassegna GreenLand Festival. Vivi l'arte in Franciacorta, lo spettacolo di Mario Gonzalez e Carlo Decio porta in scena dodici personaggi shakespeariani, uomini e donne, interpretati da un unico attore, Carlo Decio.

