Lonely Planet racconta Brescia: guida turistica, podcast e storie digitali

Brescia da copertina, da cliccare e da ascoltare. Grazie a una guida, un podcast e un format digitale. Che la nostra provincia sia diventata una meta da scoprire lo dimostra l’interesse di Lonely Planet l’iconica guida utilizzata dai viaggiatori di tutto il mondo. Visit Brescia, che compie vent’anni, e la casa editrice leader nel settore dei viaggi, che ne festeggia invece cinquanta, grazie ad una collaborazione consolidata raccontano Brescia e il suo territorio con un mix di linguaggi e di mezzi.

Prima di tutto spiega Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia nella nuova edizione della guida turistica Lonely Planet dedicata alla Lombardia con l’immagine di Palazzo e piazza Loggia in copertina e pagine dedicate alla Leonessa d’Italia e alla sua provincia, disponibile da venerdì 29 settembre in tutte le librerie bookstore online d’Italia.

La copertina della guida Lonely Planet

Poi con podcast in sette episodi con la voce narrante di Doris Zaccone, speaker di Radio Capital, con protagonisti la città, i laghi di Garda e Iseo, Valle Camonica, Sabbia, Trompia e Franciacorta: sarà disponibile da novembre sui siti www.visitbrescia.it e www.lonelyplanetitalia.it e distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming.

Infine con «48 ore a Brescia», un format multimediale che in ogni episodio, dopo la tappa dedicata a Brescia nel 2022, raccoglie quello che è possibile vedere in due giornate sui laghi bresciani, in Valle Camonica e Valle Sabbia e nel territorio franciacortino. Oltre che sui social e sul sito di Visit Brescia, sarà visibile, dal 2024 (ma lo speciale sulla città si può già vedere) a questo link. Lonely Planet, come ricorda Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia ha usato il suo stile inconfondibile, informale e non patinato.

