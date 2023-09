Librixia, Carlo Cottarelli presenta il suo libro «Chimere»: la diretta streaming

L'economista, già commissario straordinario per la revisione di spesa da ottobre del 2013 a novembre 2014, Carlo Cottarelli torna a Brescia come ospite della fiera del libro Librixia. L'attuale direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano è atteso alle 18 alla tensostruttura di piazza Vittoria per presentare il suo ultimo libro «Chimere - Sogni e fallimenti dell'economia» (Feltrinelli).

In dialogo con Carlo Piccinato di Confartigianato Lombardia (l'incontro è realizzato in collaborazione con Techne), Cottarelli parlerà di sette grandi sogni, portati avanti da riformisti visionari, uomini e donne capaci di avere la volontà di cambiare il mondo. Qui di seguito è possibile seguire la diretta streaming.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it