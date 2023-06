Italiani in fuga dal lavoro sempre più «tossico»: «Sintomo di una rottura epocale»

In Italia nel 2021 i lavoratori che hanno rassegnato dimissioni volontarie sono stati quasi due milioni. Nel terzo trimestre del 2022 il tasso di abbandono era cresciuto del 30,6% rispetto al 2020. Segnali di un rifiuto crescente del lavoro che, per Francesca Coin, è «il sintomo di una rottura epocale»: quella che sancisce «la fine dell’epoca in cui regnava la speranza che il lavoro consentisse di realizzare i nostri sogni di emancipazione, mobilità sociale e riconoscimento».

Coin, sociologa e ricercatrice, è autrice di «Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita» (Einaudi, 288 pp., 17,50 euro). Il volume sarà presentato venerdì 23 giugno alle 18.15 nella Festa popolare promossa da Bistrò Popolare e Nuova Libreria Rinascita, in via Industriale 14 a Brescia. Con l’autrice dialogheranno Valentina Cappelletti (segretaria Cgil Lombardia) e il giornalista Thomas Bendinelli.

