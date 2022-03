Iginio e Debora Massari in tv sulla Rai ai Soliti Ignoti

In prima serata su Rai 1 c’è anche il fiore all’occhiello della pasticceria made in Brescia. Ai Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus dopo il telegiornale delle 20, stasera ci sono anche Iginio e Debora Massari.

Il maestro della pasticceria di via Veneto e la figlia imprenditrice e fondatrice del brand Iginio Massari siedono tra i concorrenti che devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta, dall’identità sconosciuta, per aggiudicarsi il premio. I due hanno vinto 3.600 euro che, hanno detto in tv, destineranno in beneficenza.

La presenza di Massari non è certo nuova in tv: nel 2018 c’è stato il format su Sky del 2018 Iginio Massari The Sweetman Celebrities, seguito da «Master Challenge, sfida ai Massari» sul canale Food Network, e poi Masterchef, di cui il maestro è ospite fisso dalla seconda edizione.

