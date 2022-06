Festa della Repubblica: gli appuntamenti del weekend lungo

La nostra Repubblica compie 76 anni. E i festeggiamenti per la ricorrenza ci regalano un fine settimana “extra large” da dedicare alle cose che più ci piacciono. Tante le iniziative in programma: dalle merende nelle olivete di Sulzano, alle visite notturne al castello di Padernello. Per consultare o segnalare altri appuntamenti è possibile visitare la sezione Agenda del Giornale di Brescia.

Musica

Sarà la musica, questa volta, a dare il benvenuto al weekend con una serie di concerti adatti a tutti i gusti musicali. Facciamo largo alle tradizioni, con il Settimo concerto per la Festa della Repubblica presso l’Antica Chiesa di San Pietro in Lucone, a Polpenazze del Garda. Le musiche di Haendel, Mozart, Torelli, Brahms e Martini riecheggeranno tra le volte affrescate della splendida chiesa, interpretate da Gerardo Chimini al pianoforte e Alberto Brini alla tromba.

Si resta sulle sponde del lago di Garda e ci si sposta all’interno dello storico Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera con la X edizione del Festival Suoni e Sapori del Garda, per un secondo omaggio alla nostra Repubblica, giovedì 2 giugno alle ore 21, accompagnati dalla V Sinfonia di Beethoven interpretata dall’Orchestra Infonote, diretta da Serafino Tedesi. Sabato sera il weekend bresciano lascia spazio ai talenti Made in Brescia con il concerto di Ettore Giuradei all’Intro 26 Music Room di Erbusco. Il cantautore provagliese apre il suo tour estivo con una prima tappa bresciana, unico appuntamento in Lombardia.

Il ricco weekend musicale si conclude con Jazz e Dintorni, per una domenica sera targata Spazio Sinfonico all’Auditorium San Barnaba. La cantante e cantautrice Clarissa Vichi, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo e accompagnata dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, propone un programma variegato dedicato alle più belle canzoni del Jazz e del Musical americano che spazia da George Gershwin a Miles Davis fino a Duke Ellington.

Sul territorio

Una rievocazione storica che sappia raccontare e rendere onore alla storia del nostro Castello. La Confraternita del Leone è pronta ad accogliere, da venerdì a domenica, chi desidera fare un tuffo nel passato ricostruendo la storia di Celti e Galli che hanno scelto la nostra città per costruite le fondamenta della propria civiltà.

Dopo due anni di stop torna al Parco Castelli di Brescia il Festival della Danza Popolare 2022 che, nelle giornate di sabato e domenica, intratterrà i visitatori con giochi d’animazione, danze celtiche, balli dal mondo e musiche folk. Dopo tanto movimento è tempo di rifocillarsi con un’insolita Merenda nell’oliveta al campo sportivo Centrolago di Sulzano. Due mattinate, quelle di sabato e domenica, dedicate allo yoga e alla musica dal vivo, seguite da una colazione a chilometro zero promossa dall’associazione Scenari. Il risveglio benefico nella natura, con una vista mozzafiato sul lago di Iseo, sarà accompagnato dalla degustazione di prodotti locali e da una visita al vicino frantoio.

Arte e cultura

L’arte contemporanea approda sul Lago di Garda, alle Grotte di Catullo di Sirmione con Stravaganze Imperiali, una mostra - evento che dal 2 giugno trasformerà l’antica villa romana in un museo a cielo aperto. Il progetto a cura dell’artista Vera Uberti prevede l’installazione di otto maxi opere luminose multimediali in perfetto dialogo con il territorio circostante.

Ogni castello nasconde una vita segreta e venerdì sera è tempo di scoprire quella che si cela oltre il ponte levatoio del Castello di Padernello di Borgo San Giacomo con La vita segreta del Castello… in notturna. Una visita guidata in un luogo magico e misterioso tutto da scoprire. Brescia, patria di una delle competizioni automobilistiche più famose in Italia, dedica un weekend ai motori con la Mostra Tifo e motori della Vittoria. Dall’Alfa Romeo alla Ferrari, le Mille Miglia del 1932 e del 1952.

Un tuffo nel passato per ripercorre le tappe più significative delle gare attraverso una ricca collezione di gigantografie, cimeli, trofei, foto e documenti d’epoca allestita al Museo delle Mille Miglia di Brescia. Il Palazzo Barbieri di Padenghe del Garda lascia la parola alla strada e ai suoi capolavori con la Mostra Streets Talk. Per l’intero fine settimana alcune delle opere di strada realizzate da artisti nazionali e internazionali sapranno conquistare gli appassionati del genere attraverso il tipico linguaggio urbano e tagliente di questa eccezionale forma d’arte.

Spettacoli

La rassegna GreenLand Festival. Vivi l’arte in Franciacorta, regala Grate, lo spettacolo teatrale di Gianni Biondillo con Chiara Stoppa e con la partecipazione di Roberta Faiolo. Sabato sera, nel piccolo Santuario Madonna dell’Avello di Ome, la protagonista sarà Maria Chiara, una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano che comprende finalmente la sua vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più vicino. Uno spettacolo centrato sull’intimo dialogo con il pubblico e intenzionato a rompere i pregiudizi nei confronti di chi sceglie uno stile di vita così radicale.

La stessa rassegna teatrale porta in scena Cinquanta cani e modi per essere felici, domenica alle 21 presso i Giardini del Municipio di Cologne. Sul palco i due protagonisti sono mossi da un nobile obiettivo: spiegare agli spettatori come essere felici. Il loro racconto si trasforma però in una trappola, in un ciclo di attese e delusioni verso una spiegazione impossibile da realizzare.

