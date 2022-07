Con i «Notturnali» il Vittoriale si visita al chiaro di luna

Bere qualcosa di fresco nei Loggiati, passeggiare nelle sale del Museo d'Annunzio Eroe, arrivare alla Nave Puglia, entrando infine nell'incredibile Prioria, la vera e propria casa di D'Annunzio, accompagnati dalla voce di guide esperte. Ma non sotto il sole spaccone di quest'estate 2022. Piuttosto, avvolti dal blu profondo della notte gardesana, con il panorama punteggiato dalle luci lacustri e il verde silente nel fresco della sera.



Le visite serali alla dimora del Vate, i «Notturnali», tornano anche quest'anno per accompagnare visitatrici e visitatori alla scoperta dell'ultima e maestosa residenza del Vate, approfondendo i fatti e addentrandosi negli angoli più nascosti. Alla quinta edizione, i «Notturnali» saranno l'occasione - nei weekend da luglio a settembre - per avventurarsi nel complesso monumentale e residenziale che sovrasta Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, ascoltandone la storia e percorrendone i sentieri rischiarati e illuminati ad hoc dall'installazione artistica e illuminotecnica voluta dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri.

La visita si apre nei Loggiati, con un aperitivo offerto ai partecipanti che si troveranno alle 20.45 fuori dalla biglietteria. Dopodiché, il percorso prevede diverse tappe tra cui una visita guidata al Museo d'Annunzio Eroe, al MAS96, alla Nave Puglia e alla Prioria.

I giorni in cui sarà possibile partecipare ai Notturnali saranno venerdì 22 e venerdì 29 luglio, sabato 6, sabato 13, sabato 20 e sabato 27 agosto, venerdì 2, sabato 10, venerdì 16 e sabato 24 settembre. Il costo della visita guidata notturna è di 40 euro a persona (con riduzione della metà per gli under16) e il biglietto è acquistabile su www.vittoriale.it fino alla sera precedente alla data scelta. Alla biglietteria del Vittoriale, tuttavia, è possibile acquistare la visita fino alle 19 del giorno stesso.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it