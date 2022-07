A Ponte di Legno arriva la Rappresentante di Lista

Il fascino della musica in un ambiente suggestivo. È la promessa del Water Music Festival che torna anche quest’anno, sabato 30 luglio, con un ospite speciale dalle 15: La Rappresentante di Lista.

La band

Fondata nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, il gruppo è reduce dal grande successo sanremese del singolo «Ciao Ciao», certificata Doppio Disco di Platino. Un brano capace di far ballare e divertire, ma anche di far riflettere sui temi e le atmosfere di una difficile contemporaneità. La Rappresentante di Lista , in occasione della seconda edizione della kermesse, vuole lanciare un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione anche sui temi ambientali e quale occasione migliore di farlo nella suggestiva location tra Lombardia e Trentino. In un mondo minacciato dal cambiamento climatico, infatti, la protezione dell’acqua - elemento protagonista del Festival - coincide con la protezione stessa del nostro futuro. A maggior ragione nelle aree montane che da tempo sperimentano uno degli effetti più evidenti del riscaldamento globale: l’arretramento dei nostri ghiacciai.

Accoglienza

Il concerto è anche un’occasione per accogliere trenta bambine e donne profughe afghane che soggiornano nella base logistica addestrativa dell’Esercito di Edolo, e che trascorreranno un pomeriggio di svago e divertimento all’insegna della musica.

«Dopo la data in Valle d'Aosta siamo felicissimi di replicare l'esperienza unica di suonare ad alta quota immersi nella natura. - spiegano Veronica e Dario - Oltre la musica (che in questi palcoscenici naturali assume più che mai un valore liberatorio) questi concerti danno a noi e al pubblico la possibilità di esplorare luoghi magnifici.» I biglietti per il concerto sono acquistabili sul circuito TicketOne. La location è raggiungibile a piedi, con una camminata di circa 30 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo, su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo.

