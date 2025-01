WorkSpeech cerca i volti e le voci per il suo podcast

Un podcast per unire le aspirazioni e i disegni per il futuro dei giovani e i bisogni, di oggi e di domani, delle aziende.

Nasce con questo spirito WorkSpeech, il progetto realizzato dal Giornale di Brescia e dalla società di consulenza Becom e che è pronto ufficialmente a muovere i primi passi. Venerdì 31 gennaio si svolgerà l’incontro che permetterà di selezionare le ragazze e i ragazzi che saranno volti e voci dell’iniziativa comunicativa che si concretizzerà nella realizzazione di diversi podcast sul tema del lavoro e della formazione, affrontando anche temi come innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e inclusione.

L’appuntamento è, a partire dalle 9 e per tutta la mattinata, nella sede dell’Its Academy Machina Lonati in via Tommaseo 49 a Brescia. Chiunque (una scuola o uno studente in modo indipendente) può partecipare, basta scrivere a erika@becomitalia.com per maggiori informazioni e per iscriversi.

A intervenire in apertura saranno Alfredo Rabaiotti, ceo di Becom, la direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini e Paolo Rizzetti, direttore dell’Its Academy Machina Lonati. Con questo appuntamento sarà quindi quasi tutto sarà pronto e WorkSpeech potrà cominciare a seminare le sue idee. Lo scopo è valorizzare le voci dei ragazzi, mettendone in luce aspettative, dando contemporaneamente spazio per raccontarsi, condividere esperienze pratiche e presentare opportunità concrete per i talenti emergenti.

Il frutto di questo incontro in sala di registrazione sarà, come già detto, una serie podcast composta da diversi episodi. Questi, prodotti dal Giornale di Brescia in collaborazione con Becom a cui si deve la creazione, verranno distribuiti su tutte le piattaforme del gruppo Editoriale Bresciana: giornale cartaceo, web, social media, tv e radio.