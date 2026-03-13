Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Su WhatsApp gli account per under 13, gestiti dai genitori: di’ la tua

L’esperienza d’uso limitata solo ai messaggi e alle chiamate, non quindi ai canali e al chatbot Meta AI. «Le conversazioni personali protette, nessuno nemmeno la chat può vedere i contenuti»
WhatsApp introduce gli account per under 13
WhatsApp introduce gli account per under 13
AA

Al via su WhatsApp gli account per gli «under 13», ma gestiti da un genitore e con l’esperienza d’uso limitata solo ai messaggi e alle chiamate, non quindi ai canali e al chatbot Meta AI. Lo comunica ufficialmente la piattaforma di Meta sottolineando che la novità sarà implementata gradualmente per «ricevere i feedback degli utenti e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare».

Come si configura

«Quando ci accorgiamo che un utente ha meno di 13 anni, blocchiamo l’account e gli chiediamo di collegarsi ad un genitore o tutore per continuare a utilizzare WhatsApp», aggiunge. «I genitori dovranno posizionare il telefono acquistato per il minore accanto al loro e collegarli – spiega la società –. Dopo la configurazione, questi account sono controllati dal genitore o dal tutore che potrà decidere chi può contattare l’account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre, i genitori possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell’account».

Pin e parental control

Le nuove impostazioni e funzioni di parental control «sono protette da un Pin genitore sul dispositivo gestito. Solo i genitori possono accedere alle impostazioni sulla privacy e modificarle così hanno la possibilità di personalizzare l’esperienza della propria famiglia».

«Tutte le conversazioni personali rimangono private e protette con la crittografia end-to-end il che significa che nessuno, nemmeno WhatsApp, può vederne o sentirne il contenuto». 

Il contesto

Un annuncio che arriva in un periodo di grandi riflessioni sul rapporto tra giovani e tecnologia, che riguardano però soprattutto i social. L’Australia, per esempio, ha imposto il divieto ai minori di 16 anni, la Francia riflette sul limite dei 15.

In generale, il grande dibattito è sul «vietare» oppure «educare» all’utilizzo dei social, con tutti i risvolti che questo implica.

Intanto, sulla mera comunicazione, entra in gioco Whatsapp.

Vota

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WhatsAppminorenni
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario