Vivaldini: «Difendiamo le scuole paritarie, serve pluralismo educativo»

«L’Unione europea deve tutelare il pluralismo educativo e la libertà di istruzione, in particolar modo per quanto riguarda gli asili paritari come sta facendo il nostro Governo con i buoni scuola, dando così alle famiglie la possibilità di scegliere dove educare i propri figli».

Sono le parole dell’eruodeputata di Fratelli d’Italia Mariateresa Vivaldini che ha partecipato all’evento «Il futuro del pluralismo educativo in Europa: approfondimenti dall’indice sulla libertà di istruzione», che si è svolto al Parlamento europeo di Bruxelles. Vivaldini ha richiamato l’attenzione sul ruolo degli istituti paritari in Italia, sottolineando come il nostro Paese conti circa 12 mila scuole paritarie, 9 mila delle quali sono asili.

«In un momento in cui si vorrebbe statalizzare al massimo – aggiunge Vivaldini – noi vogliamo difendere gli asili paritari, ma garantire alle famiglie la possibilità di scegliere consapevolmente dove educare i propri figli».