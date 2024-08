Viaggio a Niardo, com’è la situazione due anni dopo l’alluvione

200mila metri cubi di materiale. È quanto hanno scaricato i torrenti Re e Cobello a Valle di Niardo nella zona di via Brendibusio nella notte tra il 27 e 28 luglio del 2022.

A due anni da quell'evento meteorologico, si lavora nel comune della Valcamonica per mettere in sicurezza il territorio dal dissesto idrogeologico: le briglie lungo l'alveo dei due torrenti a monte sono state completamente svuotate, a breve partiranno lavori per 23 milioni di euro per l'allargamento degli alvei dei due corsi a valle, con l'abbattimento anche di sei edifici.

Rimangono ancora lontani gli indennizzi per i privati e le aziende: l'orizzonte temporale è quello del 2026, quando di anno dall'evento ne saranno passati quattro. Un periodo non sostenibile, sul quale l'amministrazione comunale chiede agli enti superiori di velocizzare i tempi.