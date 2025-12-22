Giornale di Brescia
Via libera dell'Ue al rinnovo delle sanzioni economiche alla Russia

Proroga al 31 luglio 2026. Nel pacchetto anche l'embargo al petrolio
Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. La nuova scadenza delle misure è il 31 luglio 2026. Il pacchetto comprende un ampio spettro di restrizioni economiche settoriali.

Comprende inoltre il divieto di importazione o trasferimento di petrolio trasportato via mare e di determinati prodotti petroliferi dalla Russia all'Ue, l'esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze nell'Ue di diversi organi di disinformazione sostenuti dal Cremlino.

