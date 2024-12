Vescovo Tremolada: «L’AI è utile, ma non diventiamone schiavi»

Il vescovo di Brescia è intervenuto al corso sull’intelligenza artificiale organizzato dall’Opera per l’educazione cristiana

L'incontro sull'AI organizzato dall'Opera per l’educazione cristiana - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«L’intelligenza artificiale è, e deve rimanere, uno strumento nelle mani dell’uomo». Papa Francesco non si stanca di sottolinearlo e continua a ribadirlo. L’intelligenza artificiale, con i suoi pregi ma anche con gli indubbi pericoli, è stata al centro del messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dello scorso gennaio: «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana» è stato il titolo della riflessione di Bergoglio. L’appuntamento con i