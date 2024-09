Vento in alta valle Camonica, interventi dei Vigili del fuoco

Un forte vento sta colpendo in queste ora l’alta valle Camonica. Tra ieri sera e stamattina si segnalano diversi interventi dei Vigili del fuoco.

Ieri sera a Edolo un albero caduto proprio a causa del vento ha lesionato i cavi dell’alta tensione: sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’azienda di distribuzione per la messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa per circa due ore.

Questa mattina invece doppio intervento, a Berzo Demo e a Sonico, sempre per piante finite lungo la Statale 42. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla loro rimozione per consentire una normale circolazione lungo la strada.