Variante di Edolo, spettro di nuove analisi geologiche sulla Ss 42

Non è ancora una battuta d’arresto, ma potrebbe essere definito un «terrore per un temuto e temibile arresto».

Quando alla partenza dei cantieri della variante alla statale 42 parevano mancare pochi mesi, con il progetto definitivo esecutivo pronto da mandare in Anas per l’ultima analisi, i tecnici dell’impresa appaltatrice hanno segnalato un’anomalia, che rischia di spostare in avanti tutto. Ovvero uno stop ancora prima di partire, uno spauracchio ben conosciuto in Vallecamonica, visto che il cantiere per la costruzione del tratto precedente di variante in media Valle è stato interrotto più volte e per lunghi periodi.

Quando l’ufficialità non è ancora stata data, parrebbe, ma è verosimile, che una nuova perizia geologica effettuata dall’impresa appaltatrice evidenzi una composizione della roccia da cavare in galleria diversa da quella analizzata in precedenza da Anas. Un «dettaglio» che comporterebbe una proposta di revisione del progetto stesso sulla parte geologica e un conseguente aggravio di costi nel momento dello scavo (fondi da appostare subito).

Il tracciato della variante di Edolo

Qualcuno parlerebbe di un delta che potrebbe raggiungere gli otto milioni di euro in più, che Anas dovrebbe trovare e appostare prima di partire con il cantiere. Saputo della cosa, il sindaco di Edolo Luca Masneri ha subito chiesto un incontro con Anas e l’impresa, che sarebbe in programma già la prossima settimana, per capire i termini e i tempi dell’inghippo.

«Ho solo sentito delle voci e dei racconti da più parti - afferma il primo cittadino edolese - ma non ho visto documenti o nuove analisi, sono in attesa di incontrare le parti per capire come stanno le cose e come andare avanti».

Fiato sospeso, quindi, in alta Vallecamonica, dove anche nel corso delle ultime vacanze natalizie le code causate dalla galleria in centro a Edolo sono durate ore, mentre la pazienza degli automobilisti si è consumata in un baleno.