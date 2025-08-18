Vandali e rifiuti, l’allarme del Cai: «In quota turismo maleducato»

La denuncia è scattata in seguito a un episodio che ha preso di mira il bivacco realizzato in ricordo di Davide Salvadori vicino al Passo di Torsoleto

L'allarme del CAI per gli atti vandalici e i furti in quota

Portare in alto la meschinità umana è il solo senso di una missione, comunque priva di senso, portata recentemente a termine da ignoti al bivacco Salvadori. La piccola struttura realizzata alla quota di 2645 metri vicino al Passo di Torsoleto, sulle creste che delimitano il territorio di Corteno Golgi, è stata brutalmente vandalizzata. Ribaltate le coperte e i materassi, rubati il fornello e le bombole del gas, spaccato e poi bruciato il tavolo in legno. Non è la prima volta che accade, ma ora l