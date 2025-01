Hyperarousal, il videogioco psicologico ambientato in Valcamonica

La Vallecamonica più antica e studiata sarà tra i protagonisti di un nuovo videogioco psicologico di sopravvivenza, denominato Hyperarousal, in via di sviluppo in questi mesi nello studio milanese Aion Interactive, all’interno del quale lavora il camuno Luca Poma, cofondatore dell’agenzia.

L’ambientazione

Il game ricreerà digitalmente un’area di dieci chilometri della Valle, esplorandone il passato. A esempio, sarà ricreata l’epoca degli antichi camuni, ricostruita anche grazie alle ricerche del Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte, e quella degli antichi romani, con la riproduzione del santuario della dea Minerva di Breno. La storia della Valle, sue culture e popolazioni che si sono succedute nei secoli, partendo da quella preromana dei Camuni, uscirà quindi per una volta dai libri di storia e dalle ricerche archeologiche, per trovare posto nel futuro, in un mondo che piace moltissimo ai più giovani, ma che affascina un po’ tutte le generazioni.

Il videogioco Hyperarousal alternerà l’esplorazione di queste aree con il mondo onirico, dove rivivere epoche passate ed esplorare altri luoghi. Il nuovo prodotto è in via di realizzazione con la consulenza di un team di psicologi, ma per giocarci, su computer, PlayStation e Xbox, bisognerà aspettare ancora un paio d’anni. Nel frattempo, è stato lanciato un teaser, che ha già incontrato il favore del pubblico.