Valcamonica, una pusher e un corriere arrestati per spaccio

Una pusher e un corriere nella rete dei Carabinieri di Breno che nelle scorse ore hanno effettuato una serie di controlli antidroga. Un ragazzo di 18 anni, camuno, è stato fermato e perquisito a Pian Camuno. Nello zaino aveva 31 grammi di marijuana e 43 grammi di cocaina, tutti suddivisi in dosi pronte per lo spaccio oltre a 1400 euro in contanti. Il ragazzo é stato arrestato.

Stessa sorte per una donna di 54 anni, già conosciuta per episodi di spaccio, sorpresa mentre vendeva alcune dosi di cocaina e hashish. Anche per lei è scattato l arresto.