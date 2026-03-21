Valanga in Alto Adige, grave una scialpinista 26enne bresciana

C’è anche una 26enne bresciana tra i feriti della valanga che oggi ha travolto un gruppo di scialpinisti su Cima d’Incendio, in val Ridanna, in Alto Adige (vicino a Vipiteno). La donna è stata trasportata alla Clinica universitaria di Innsbruck. Il bilancio complessivo è di due morti e cinque feriti, tre dei quali in gravi condizioni.

La valanga

L’allarme è scattato alle 11.40, quando sul pendio della montagna, che raggiunge i 2.445 metri di quota, si trovavano diverse comitive. La valanga, con un fronte di 150 metri e una lunghezza di alcune centinaia di metri, si è staccata in prossimità della cima e ha messo in movimento quasi l’intero versante, particolarmente ripido in quel tratto.

Complessivamente sono stati coinvolti 25 scialpinisti. La maggior parte è stata soltanto sfiorata dalla massa nevosa e non è rimasta sepolta. Subito dopo il distacco è partita una maxi operazione di soccorso: sul posto sono arrivati circa 80 uomini e donne del soccorso alpino Cnsas, dell’Alpenverein e della Guardia di finanza, con unità cinofile, oltre ai vigili del fuoco della zona. In una prima fase, non essendo ancora chiara l’estensione dell’incidente, sono stati allertati anche gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Innsbruck.

Le vittime e i feriti

Le ricerche sono iniziate subito anche da parte degli scialpinisti rimasti illesi, poi affiancati dalle squadre di soccorso. Con sonde e Arva è stata battuta tutta la zona. Per due uomini, però, non c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori.Le vittime sono Martin Parigger, 62 anni, di Ridanna, guida alpina di un gruppo di scialpinisti austriaci, e Alexander Froetscher, 56 anni, anche lui originario di Ridanna ma residente in Austria.

Oltre alla 26enne di Brescia, risultano in gravi condizioni anche un turista tedesco e un austriaco. I due feriti lievi sono invece cittadini tedeschi.