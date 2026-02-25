Valanga tra Ponte di Legno e Tonale, nessun ferito

Attivazione poco prima di mezzogiorno per la Stazione di Ponte di Legno del Soccorso Alpino, V Delegazione Bresciana, dopo il distacco di una valanga con uno sviluppo di circa 150 metri e un fronte di 180 metri.

I tecnici, già presenti sulle piste del comprensorio sciistico, sono intervenuti immediatamente insieme a Polizia di Stato e Carabinieri. In supporto sono arrivate anche le squadre della Stazione trentina di Vermiglio.

L’elisoccorso trentino ha effettuato un sorvolo dell’area e ha trasportato sul posto le squadre operative, con il tecnico di elisoccorso e l’Unità cinofila del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le operazioni di bonifica si sono concentrate sugli accumuli prioritari, con sondaggi e controlli tramite dispositivi Artva e Recco. Dopo circa due ore di intervento, l’operazione si è conclusa con esito negativo: nessuna persona è risultata coinvolta