Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Valanga tra Ponte di Legno e Tonale, nessun ferito

Distacco di circa 150 metri poco prima di mezzogiorno. Sul posto Soccorso Alpino bresciano e trentino, forze dell’ordine ed elisoccorso: le operazioni di bonifica si sono concluse senza persone coinvolte
I tecnici del Cnsas a Ponte di Legno
I tecnici del Cnsas a Ponte di Legno
AA

Attivazione poco prima di mezzogiorno per la Stazione di Ponte di Legno del Soccorso Alpino, V Delegazione Bresciana, dopo il distacco di una valanga con uno sviluppo di circa 150 metri e un fronte di 180 metri.

I tecnici, già presenti sulle piste del comprensorio sciistico, sono intervenuti immediatamente insieme a Polizia di Stato e Carabinieri. In supporto sono arrivate anche le squadre della Stazione trentina di Vermiglio.

L’elisoccorso trentino ha effettuato un sorvolo dell’area e ha trasportato sul posto le squadre operative, con il tecnico di elisoccorso e l’Unità cinofila del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le operazioni di bonifica si sono concentrate sugli accumuli prioritari, con sondaggi e controlli tramite dispositivi Artva e Recco. Dopo circa due ore di intervento, l’operazione si è conclusa con esito negativo: nessuna persona è risultata coinvolta

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
valangaCnsasPonte di Legno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario