Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Si stacca una valanga, paura per una sciatrice in zona Pizzo Camino

Andrea Cittadini
Una donna solo sfiorata mentre stava facendo sciapinismo con altri amici sul Monte Susino
Soccorritori su una valanga (foto dall'archivio)
Soccorritori su una valanga (foto dall'archivio)
AA

Paura per una sciatrice sul Monte Susino, in Alta Vallecamonica, nel gruppo del Pizzo Camino. In tarda mattinata si è infatti staccata una valanga che ha sfiorato la donna la quale è riuscita a mettersi in salvo nonostante lo choc.

Non ci sono altre persone coinvolte come accertato dai soccorritori intervenuti che hanno bonificato l’area. 

La donna, residente nella Bergamasca, era con altri amici e stava facendo scialpinismo. Viste le temperature di questi giorni, in netto rialzo, è alto il pericolo valanghe e gli esperti consigliano prudenza agli appassionati della montagna. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Pizzo CaminovalangaOssimo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario