Si stacca una valanga, paura per una sciatrice in zona Pizzo Camino

Paura per una sciatrice sul Monte Susino, in Alta Vallecamonica, nel gruppo del Pizzo Camino. In tarda mattinata si è infatti staccata una valanga che ha sfiorato la donna la quale è riuscita a mettersi in salvo nonostante lo choc.

Non ci sono altre persone coinvolte come accertato dai soccorritori intervenuti che hanno bonificato l’area.

La donna, residente nella Bergamasca, era con altri amici e stava facendo scialpinismo. Viste le temperature di questi giorni, in netto rialzo, è alto il pericolo valanghe e gli esperti consigliano prudenza agli appassionati della montagna.