Si è staccata un’altra valanga, due persone coinvolte a Conca Presena

Un’altra valanga si è staccata in queste ore sui monti a ridosso della nostra provincia dopo le due di ieri mattina in provincia di Bergamo. Le abbondanti precipitazioni e le alte temperature hanno infatti creato le condizioni di allerta alta.

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In tarda mattinata

L’ultimo episodio è quello avvenuto in tarda mattinata nella zona della Conca di Presena, versante Trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio sciistico del Tonale. Due sciatori sono usciti dalla pista battuta per un tratto fuoripista e la slavina li ha travolti.

Uno di loro è rimasto sotto la neve mentre l’altro è stato solo sfiorato dal fronte nevoso ed è rimasto illeso. Il ferito è stato recuperato e trasferito in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto il Soccorso Alpino Guardia di Finanza.