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Valanga a Colere: gruppo di bresciani sfiorato dalla neve

Paolo Bertoli
Un bergamasco che faceva parte della comitiva è rimasto ferito in modo lieve. Il distacco a circa 2mila metri. Stavano facendo scialpinismo
Soccorritori al lavoro sulle neve
Soccorritori al lavoro sulle neve
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Tragedia sfiorata, per fortuna, in mattinata sulle nevi di Colere, in Val di Scalve dove un gruppo di scialpinisti camuni, bresciani e bergamaschi, è stato travolto da una slavina che si è staccata a circa 2mila metri di quota. Il passaggio del gruppo sotto Cima Verde ha provocato il distacco del fronte nevoso.

L’emergenza

L’ultimo della fila, un 50enne di Rogno, comune bergamasco a ridosso del confine con la provincia di Brescia, è rimasto ferito in modo lieve mentre gli altri, bresciani che vivono tra Darfo, Ceto e Borno, sono rimasti illesi e hanno immediatamente soccorso l’amico. Sono stati loro stessi ad attivare i soccorsi e tra i primi ad intervenire ci sono stati i rifugisti del vicino Rifugio Albani che hanno raggiunto il gruppo con la motoslitta e portato il ferito fino al punto in cui è stato recuperato dall'elisoccorso. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. 

Nelle ore successive la bonifica svolta dai tecnici del Soccorso Alpino ha confermato che non c’erano altre persone travolte. L’intervento è finito nel primo pomeriggio. Da Cnsas «un ringraziamento ai gestori degli impianti di Colere, che hanno trasportato le squadre in quota, e ai gestori del rifugio Albani per il supporto». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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