Trump, oggi l’insediamento alla Casa Bianca

È il giorno di Trump. Per la seconda volta il tycoon si insedia alla Casa Bianca: alle 18 il giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A Washington c’è anche la premier Giorgia Meloni, che ha partecipato alla funzione religiosa alla chiesa di St John e si è poi diretta a Capitol Hill.

«Oggi firmerò una serie di storici decreti esecutivi. Con queste azioni daremo inizio al completo ritorno dell'America e alla rivoluzione del buon senso. Il mio messaggio oggi agli americani è che è tempo per noi di agire ancora una volta con coraggio, vigore e vitalità», secondo la Cnn nel discorso di Trump ci sarà questo passaggio. Sale dunque l’attesa per l'inauguration day, che aprirà la seconda era del tycoon.

La visita di Meloni

La visita di Giorgia Meloni a Washington per l'Inauguration Day di Donald Trump, dove non sono stati invitati i vertici Ue, «ha un grande valore perché la premier italiana non è una versione rafforzata di Viktor Orban» e «credo stia sviluppando una strategia insieme agli europei per impedire una crisi con gli Usa attraverso il suo buon rapporto con Trump e con Elon Musk». Lo dice, in un colloquio con l'Ansa a margine dei meeting del Forum economico mondiale, Ian Bremmer, uno degli analisti geopolitici più accreditati.