Usa, TikTok a rischio: se non vende, da domenica sarà vietato

A pochissimi giorni dall’apertura dell’account TikTok di Bob Dylan, la Corte Suprema Usa ha stabilito all'unanimità che il Congresso ha agito in modo costituzionale quando ha richiesto alla cinese ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio o far fronte al divieto dell'app negli Stati Uniti.

La decisione

«Non c'è dubbio che, per oltre 170 milioni di americani, TikTok offra uno sbocco distintivo ed espansivo per l'espressione, mezzi di coinvolgimento e fonte di comunità. Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per affrontare le sue ben supportate preoccupazioni di sicurezza nazionale in merito alle pratiche di raccolta dati di TikTok e alla relazione con un avversario straniero»: così si legge in uno dei passaggi stabiliti dai nove giudici della Corte suprema.

La decisione apre al possibile bando della piattaforma, che negli Usa vanta 170 milioni di utenti, da domenica, alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump. Nelle ultime settimane si sono rincorse indiscrezioni sul futuro di TikTok, inclusa la possibile vendita dell'app a Elon Musk. Una delle strade possibili per far continuare a operare TikTok è quello di un ordine esecutivo da parte di Trump che le consenta di restare attiva mentre si cercano nuovi acquirenti. L'ordine a cui il presidente-eletto sta pensando sospenderebbe il divieto e consentirebbe a TikTok e all'amministrazione di guadagnate tempo e trovare una soluzione. Trump aveva chiesto alla Corte Suprema di concedergli tempo per risolvere la questione una volta insediato.

Cos’ha detto Trump

Nelle ore successive alla notizia, lo stesso Trump si è espresso. Alla Cnn ha fatto sapere che la decisione sul futuro dell'app TikTok spetterà a lui, ma non ha fornito dettagli sui passi che intraprenderà. «Alla fine spetta a me, quindi vedrete cosa farò», ha detto Trump in un'intervista. «Il Congresso mi ha affidato la decisione, quindi sarò io a prenderla», ha aggiunto. «La decisione della Corte Suprema era attesa e tutti devono rispettarla. Io deciderò in un futuro non troppo lontano, ma devo avere tempo per esaminare la situazione. Restate sintonizzati!».

«Welcome TikTok refugees»

Nel frattempo, più di 700mila utenti americani hanno scaricato RedNote, l'app che si sta candidando a diventare un'alternativa in caso di bando. Tanto che uno dei trend delle scorse ore è «Welcome TikTok refugees», con gli utenti cinesi che accolgono i nuovi arrivati statunitensi.

Secondo Cbs, RedNote-Xiaohongshu è l'app gratuita più scaricata sull'app store di Apple negli Stati Uniti da martedì. La società di analisi Sensor Tower ha mostrato che i download della piattaforma negli Stati Uniti sono aumentati del 200% su base annua e hanno registrato un aumento del 194% rispetto alla scorsa settimana. In sostanza, è un mix di Instagram, con funzioni di eCommerce e collegamenti nelle vicinanze come Google maps. E una grafica che ricorda da qualche tempo proprio quella di TikTok.

Stesse preoccupazioni

Gli headquarter di RedNote a Shanghai - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ma la piattaforma, anch'essa cinese (il suo vero nome è Xiaohongshu), presenta molti dei problemi che hanno portato il Congresso Usa ad accendere un faro su TikTok. «È il tipo di app che può affrontare le stesse restrizioni di TikTok se non viene ceduta», ha detto un funzionario anonimo a Cbs News. Tra le questioni sollevate dai legislatori Usa nei confronti di TikTok, c'è l'influenza del governo cinese sulle pratiche di moderazione dei contenuti, un problema che sembra presentarsi anche su RedNote. Secondo il sito The Information, infatti, RedNote ha iniziato a rimuovere i post degli utenti statunitensi considerati «troppo sensibili» per l'app, inclusi quelli che discutono di argomenti Lgbtq+.

Persone a conoscenza delle comunicazioni tra RedNote e funzionari della Cyberspace Administration of China hanno dichiarato al sito che i regolatori sono preoccupati per i post politicamente sensibili e i funzionari cinesi hanno detto a RedNote di assicurarsi che gli utenti in Cina non possano vedere i post degli utenti statunitensi.