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Urto tra due treni, circolazione ferroviaria ripresa tra Milano e Genova

Rfi spiega che c'è stato «un leggero contatto» tra il regionale che procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta
Urto tra due treni, circolazione ferroviaria sospesa tra Milano e Genova - © www.giornaledibrescia.it
Urto tra due treni, circolazione ferroviaria sospesa tra Milano e Genova - © www.giornaledibrescia.it
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Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. Rfi spiega che c'è stato «un leggero contatto» tra il regionale che procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale Trenord e, con l'assistenza dei Vigili del Fuoco, i passeggeri del treno 24324 hanno effettuato trasbordo su un altro convoglio, che li ha condotti a Milano.  

Circolazione ripresa

È stata interamente ripristinata la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova dopo l'urto tra due treni avvenuto questa mattina a Pavia. Secondo quanto riferito da Rfi, il treno 24324 in direzione Garbagnate Milanese è partito regolarmente da Pavia e, mentre procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione, il macchinista ha visto su un binario adiacente la presenza di un carro merci in sosta e ha frenato immediatamente, senza riuscire a evitare lo sfregamento della prima carrozza del treno passeggeri con il cargo. La circolazione dei treni è stata sospesa fra Pavia e Certosa di Pavia fino alle 11.30 quando è stata ripristinata e il servizio tornerà progressivamente alla normalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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