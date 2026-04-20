Urto tra due treni, circolazione ferroviaria ripresa tra Milano e Genova

Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. Rfi spiega che c'è stato «un leggero contatto» tra il regionale che procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale Trenord e, con l'assistenza dei Vigili del Fuoco, i passeggeri del treno 24324 hanno effettuato trasbordo su un altro convoglio, che li ha condotti a Milano.

Circolazione ripresa

È stata interamente ripristinata la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova dopo l'urto tra due treni avvenuto questa mattina a Pavia. Secondo quanto riferito da Rfi, il treno 24324 in direzione Garbagnate Milanese è partito regolarmente da Pavia e, mentre procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione, il macchinista ha visto su un binario adiacente la presenza di un carro merci in sosta e ha frenato immediatamente, senza riuscire a evitare lo sfregamento della prima carrozza del treno passeggeri con il cargo. La circolazione dei treni è stata sospesa fra Pavia e Certosa di Pavia fino alle 11.30 quando è stata ripristinata e il servizio tornerà progressivamente alla normalità.