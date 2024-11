Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in un ex albergo a Darfo

Di origini albanesi è stato invano soccorso dopo la segnalazione di connazionali

2 ' di lettura

Il luogo del ritrovamento del corpo - © www.giornaledibrescia.it

È stato trovato senza vita ieri mattina. Aveva 50 anni e origini albanesi il senzatetto che si è accasciato sotto i portici del vecchio albergo Bassini di Corso Italia a Darfo Boario Terme, da tempo rifugio per sbandati e persone senza fissa dimora. Sul posto sono giunti avvertiti da un connazionale i Carabinieri delle stazioni di Piancogno e Darfo e per i soccorsi sanitari l’auto medica e un’ambulanza del Corpo Volontari della Presolana. Le manovre di rianimazione non hanno però strappato l’uom