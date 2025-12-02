Ue, ex ministra Mogherini arrestata: è accusata di frode e corruzione

L'ex Alta rappresentante dell'Ue, ex ministra degli Esteri del governo Renzi e attuale rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa a Bruges. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Le Soir, perquisizioni sono state effettuate questa mattina sia presso la sede della Seae che in diversi edifici del Collegio d’Europa nell’ambito di un’indagine su una possibile frode nell’utilizzo di fondi dell’Ue.

Indagini

Secondo quanto annunciato dalla Procura europea, tre persone sono state arrestate, fra queste l’ex vicepresidente della Commissione europea che secondo Le Soir si trova attualmente in stato di fermo. Sempre secondo il quotidiano belga, le altre persone fermate sono un responsabile del Collegio d’Europa e l’ex segretario generale del Seae (2021-2025), il diplomatico italiano Stefano Sannino.

L’indagine riguarda sospetti di favoritismo e una possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del Seae al Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi destinato ai futuri diplomatici europei. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2022 e i presunti reati, secondo la procura europea, sono potenzialmente «frode nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale».