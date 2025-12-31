Giornale di Brescia
Ucciso da un petardo a Roma: un uomo muore dissanguato

Il 63enne è stato soccorso nella Capitale attorno alle 17.30: è stato trovato a terra con ferite agli arti, all’addome e al volto
L'intervento a Roma - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto in via Cortemaggiore intorno alle 17.30. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo a terra privo di vita con ferite agli arti, all'addome e al volto.

La vittima sarebbe un uomo di origine moldava di 63 anni. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe morto a causa della deflagrazione di un petardo la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

