Turisti inglesi dispersi: proseguono le ricerche sull’Adamello

Si concentrano sul versante trentino dell'Adamello le ricerche dei due turisti inglesi che non si sono presentati in aeroporto per il volo di rientro. L'ultima posizione del telefono li colloca nella zona della Val San Valentino e i due, che hanno 35 e 36 anni, avevano fatto sapere ai familiari di voler passare il capodanno in quota.

Leggi anche Si cercano due alpinisti sull’Adamello, non sono tornati a casa

Alcuni dei loro effetti personali sono stati ritrovati in una baita isolata e le ricerche delle squadre di terra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si stanno concentrando in quella zona. Le condizioni meteo avverse rendono al momento impossibile il sorvolo dell'elicottero. Nel frattempo nella zona delle valli Giudicarie, in territorio di Trento a ridosso del confine con la provincia di Brescia, sono arrivati la fidanzata di uno dei due e un amico dell'altro per seguire direttamente le operazioni.