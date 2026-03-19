Tra studio e curiosità: turisti americani in visita al GdB

C’è un’Italia che si studia sui libri e una che si incontra, passo dopo passo, nelle città, nelle parole, nelle relazioni. È quella che hanno scelto di vivere un gruppo di turisti americani, arrivati in visita al Giornale di Brescia durante una delle loro gite «fuori porta», tra Brescia e Bergamo. Non ragazzi, ma adulti – accomunati dalla passione per la lingua e la cultura italiana – che ogni anno scelgono Lucca come base della loro vacanza-studio.

La visita

A guidarli, la docente bresciana Agnese Lavorgna, che alla Lucca Italian School accompagna da tempo stranieri di ogni età in un percorso che unisce apprendimento e scoperta del Paese. Non turisti qualunque, ma viaggiatori affezionati, che tornano per migliorare l’italiano e, soprattutto, per costruire relazioni e vivere l’Italia in modo autentico. La visita in redazione è stata l’occasione per raccontare come nasce un giornale, come si costruisce ogni giorno l’informazione multimediale tra carta, web e televisione.

Ma è stata anche – e forse soprattutto – un momento di scambio: di accenti, di sguardi, di storie. «Gli studenti amano tornare ogni anno per migliorare il proprio italiano, ma soprattutto per conoscerci meglio», racconta Agnese Lavorgna. «E io sono felice di averli portati quest’anno nella mia amata Brescia, che anche io sto riscoprendo nella sua bellezza». Una visita che lascia una traccia discreta ma significativa: perché ogni volta che qualcuno sceglie di imparare la nostra lingua, sceglie – in fondo – anche un modo di stare al mondo.