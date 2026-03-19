Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Tra studio e curiosità: turisti americani in visita al GdB

Frequentano tutti la Lucca Italian School, a guidarli la docente bresciana Agnese Lavorgna: «Felice di averli portati nella mia città»
I turisti con la docente Agnese Lavorgna e il direttore del GdB Nunzia Vallini - © www.giornaledibrescia.it
I turisti con la docente Agnese Lavorgna e il direttore del GdB Nunzia Vallini - © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è un’Italia che si studia sui libri e una che si incontra, passo dopo passo, nelle città, nelle parole, nelle relazioni. È quella che hanno scelto di vivere un gruppo di turisti americani, arrivati in visita al Giornale di Brescia durante una delle loro gite «fuori porta», tra Brescia e Bergamo. Non ragazzi, ma adulti – accomunati dalla passione per la lingua e la cultura italiana – che ogni anno scelgono Lucca come base della loro vacanza-studio.

La visita

A guidarli, la docente bresciana Agnese Lavorgna, che alla Lucca Italian School accompagna da tempo stranieri di ogni età in un percorso che unisce apprendimento e scoperta del Paese. Non turisti qualunque, ma viaggiatori affezionati, che tornano per migliorare l’italiano e, soprattutto, per costruire relazioni e vivere l’Italia in modo autentico. La visita in redazione è stata l’occasione per raccontare come nasce un giornale, come si costruisce ogni giorno l’informazione multimediale tra carta, web e televisione.

Ma è stata anche – e forse soprattutto – un momento di scambio: di accenti, di sguardi, di storie. «Gli studenti amano tornare ogni anno per migliorare il proprio italiano, ma soprattutto per conoscerci meglio», racconta Agnese Lavorgna. «E io sono felice di averli portati quest’anno nella mia amata Brescia, che anche io sto riscoprendo nella sua bellezza». Una visita che lascia una traccia discreta ma significativa: perché ogni volta che qualcuno sceglie di imparare la nostra lingua, sceglie – in fondo – anche un modo di stare al mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
turistivisite al GdBBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario